CONEGLIANO «Un campionato a 13 squadre? Non sarebbe bello per il movimento italiano, ma giocare due gare in meno in una stagione che si preannuncia intensa sarebbe un aspetto positivo nella gestione della squadra». In una pausa del secondo giorno di allenamenti dell'Imoco, il coach Daniele Santarelli dice la sua dopo che 13 club hanno presentato domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie A1. Rispetto all'ultima stagione, chiusa in anticipo con il blocco delle retrocessioni, non si ripresenterà la marchigiana Filottrano. Si spiega così la discesa da 14 a 13 del numero dei club che entro il 23 luglio sapranno se avranno i requisiti necessari per disputare il massimo campionato 2020/21.

LE IPOTESI

Ponendo che tutte e 13 le richieste passino il vaglio della commissione di ammissione, il numero pari potrebbe essere ristabilito da Trento, società che ha presentato richiesta di iscrizione sia alla serie A2 sia alla lista delle aspiranti ripescate in A1, dove non sarà di scena il Club Italia: la squadra federale, che per alcune stagioni ha militato nel massimo campionato, sarà infatti di nuovo ai blocchi di partenza della A2. Nel primo giorno di lavoro in palestra, il preparatore atletico dell'Imoco Marco Da Lozzo aveva auspicato di «avere al più presto un calendario definito, perché la difficoltà maggiore nella pianificazione del lavoro è dovere viaggiare a fari spenti in quanto le date delle competizioni non sono ancora ufficiali».

IL PROBLEMA

Ed è probabile che ancora per una settimana non lo saranno, visto che va capito quante squadre saranno al via della regular season. «Se fossero 13 credo che un campionato zoppo, nel quale ogni settimana una squadra resta a guardare le altre non sia il massimo per l'immagine di un movimento importante come quello italiano» sostiene Santarelli.

IL VANTAGGIO

Il punto di vista del tecnico campione del mondo è diverso se l'attenzione si sposta sull'aspetto tecnico, fisico e gestionale del suo lavoro: «Ci aspetta una stagione lunga ma al tempo stesso intensa, perché è stato anticipato l'inizio del campionato ma anche la sua fine. Con questi presupposti giocare due gare in meno sarebbe positivo, importante. Anche se le squadre fossero 14, comunque, due partite in più di cui una in casa non cambierebbero molto le cose». A proposito di avversarie, ieri ha dissipato gli ultimi dubbi sulla sua partecipazione all'A1 Casalmaggiore, che ha svelato il roster nel quale spiccano le ex pantere Laura Melandri e Carli Lloyd. Quest'ultima comporrà una temibile diagonale con l'opposto brasiliano Rosamaria Montibeller, l'anno scorso a Perugia. E proprio il capoluogo umbro potrebbe sostituire Roma come sede della Final Four di Supercoppa, alla quale l'Imoco è già qualificata.

Luca Anzanello

