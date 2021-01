VOLLEY DONNE

L'allievo ha superato il maestro. A Daniele Santarelli, coach dell'Imoco Conegliano, e Davide Mazzanti, collega di Perugia e ct dell'Italia, non piace essere definiti così perché si ritengono semplicemente amici di lunga data («Davide non sarà mai un avversario per me» ha detto alla vigilia Santarelli), ma ieri al Palaverde hanno dovuto darsi battaglia (sportiva) per quasi due ore nel match che vedeva di fronte la capolista, allenata da Santarelli che di Mazzanti è stato vice fino al 2017, e il fanalino di coda umbro. Il primo set è andato meritatamente a Perugia, che è riuscita a dare filo da torcere alle campionesse del mondo anche nel secondo e terzo parziale, prima di finire la benzina nel quarto. Prosegue così la marcia inarrestabile di Conegliano, che risponde alla vittoria nell'anticipo del sabato di Novara a Brescia e torna a + 8 sulle piemontesi mantenendo il punteggio pieno: 54 punti in 18 partite di regular season. Il rinvio, per casi di Covid nella formazione trentina, di Trento Firenze prevista ieri, ha permesso, visto il riposo programmato di Monza, di recuperare la sfida tra gigliate e brianzole saltata il 20 dicembre: al Mandela Forum ha avuto la meglio Monza in poco più di un'ora. In tempi di pandemia ogni data utile è buona per recuperare partite. Nelle altre della sesta di ritorno, netta vittoria di Chieri su Casalmaggiore, mentre Scandicci ha inanellato la seconda sconfitta casalinga in pochi giorni: dopo Conegliano mercoledì, ieri è passata al PalaRialdoli anche Busto Arsizio, in rimonta. Nell'altro anticipo del sabato, tre punti per Bergamo che ha battuto Cuneo.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA