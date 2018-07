Sanremo raddoppia e svolta stop alla divisione big-giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMAIl festival di Sanremo, per mano del suo direttore artistico Claudio Baglioni, prova a fare la rivoluzione e a cambiare pelle ancora una volta. E allora, per l'edizione numero 69, via alla divisione tra Big e Nuove Proposte, come eravamo ormai abituati a vedere da più di trent'anni (era il 1984 quando Eros Ramazzotti veniva incoronato primo vincitore nella neonata categoria Giovani con Terra Promessa), e avanti tutta con un'unica gara, in cui saranno ammessi i due vincitori di un nuovo contest per 24 artisti under 36 che si terrà...