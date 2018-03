SANREMO, IL MORSO DI NIBALI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOGiro, Tour, Vuelta, due volte il Lombardia. Il palmarès di Vincenzo Nibali è ricco di grandissimi successi, ma quello ottenuto alla Milano-Sanremo resterà a lungo nella memoria. Per come è arrivato, perché inatteso, per l'emozione che ha saputo suscitare. Del resto lo Squalo è unico nel saper improvvisare in corsa, nell'entusiasmare con azioni imprevedibili, all'apparenza illogiche ma che spesso sono il preludio ad un trionfo. L'ATTACCOCome accaduto col capolavoro compiuto ieri al termine di una giornata complicata, con la...