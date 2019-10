Sanchez torna dopo Natale, ko anche D'Ambrosio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI INTERMILANO Dalla sosta per le Nazionali non sono arrivate buone notizie per l'Inter e per Antonio Conte. L'infortunio di Sanchez, nello scontro di gioco con Cuadrado nell'amichevole tra Colombia e Cile (sabato 12 ottobre, terminata 0-0), si è subito rivelato più grave del previsto. L'attaccante nerazzurro, che aveva saltato per squalifica il derby d'Italia contro la Juventus (6 ottobre), si è procurato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Così, dopo alcuni giorni di riflessione, il giocatore ha optato per...