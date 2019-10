San Siro tutto esaurito, Inter-Juve da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DERBY D'ITALIAMILANO Una sfida mondiale: Inter-Juventus, la partita che potrà dire molto sulla lotta scudetto di quest'anno, raggiunge nuovi record per il calcio italiano. Il tutto esaurito di domani sera segna il massimo storico d'incasso in Serie A con 6,5 milioni di euro che andranno nelle casse nerazzurre. Ancora una volta, San Siro scrive la storia, proprio nelle settimane in cui si discute per il suo abbattimento in favore di nuovo impianto di proprietà. Ma domani sera, davanti a oltre 75 mila tifosi provenienti da 100 nazioni, con...