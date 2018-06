SAN MARTINO, FAME DA LUPI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO A 5PADOVA «La capitale del calcio a 5 siamo noi: San Martino è la nostra città»: è questo lo slogan con cui lo speaker accoglie a ogni partita la Luparense e questa sera alle 20,30 verrà scandito per l'ennesima volta, nel palasport di Bassano del Grappa pieno all'inverosimile per la partita che assegnerà lo scudetto fra i Lupi e gli abruzzesi dell'Acqua&Sapone. La Luparense si presenta in campo forte del proprio blasone e di una bacheca che non ha uguali in Italia: sei scudetti, quattro Coppe Italia e sei Supercoppe. San Martino...