Dopo l'Aquila, il San Donà. Un altro pezzo di storia, di quelli corposi, si stacca dal massimo campionato di rugby. Rotola giù. Fino alla serie B, nella quasi indifferenza del mondo rugbistico. Il San Donà, il club di leggende mondiali come l'apertura sudafricana Joel Stransky, e nazionali come il pilone Giancarlo Pivetta, il club dei Fedrigo, dei Torresan, dei Dal Sie, di D'Anna e tanti altri, non ce l'ha fatta a raccogliere le risorse necessarie per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Top 12, chiuso al nono posto.

La pandemia sicuramente ha inferto il colpo di grazia alle sue sempre più gracili forze, a dispetto delle buone prove tecniche (nel 2018 e nel 2019 ha chiuso la stagione regolare tra le prime della classe, al terzo e al quinto posto) e di un vivaio che ha sempre dato generosamente al movimento italiano.

La decisione era nell'aria. Ma il presidente Alberto Marusso ha sperato fino all'ultimo di poter mettere insieme soldi e certezze per potersi iscrivere al Top 12, i cui termini scadevano sabato. Ieri invece, il doloroso comunicato del club, che annuncia che ripartirà dalla serie B e che darà la priorità al settore giovanile. «È stata una decisione sofferta e dolorosa - recita la nota del Cda del club veneziano - ma dettata da una profonda riflessione volta a tutelare il patrimonio del nostro movimento, i nostri ragazzi ed il nostro territorio. La difficilissima situazione attuale (e futura?), unita alla mancanza di notizie concrete da parte della Fir (eventuale contributo, costi di protocolli sanitari da applicare, formule di campionato), non ci avrebbero permesso di affrontare con la dovuta serenità i mesi a venire. È stato quindi preferito utilizzare le risorse finanziarie per sostenere concretamente le famiglie dei nostri giocatori (rinnovi tesseramento dalla Under 6 alla Under 18) le quali non dovranno versare alcuna quota di iscrizione per la stagione sportiva 2020/2021. Chi invece vorrà cominciare a praticare il nostro sport lo potrà fare versando un contributo simbolico». D'ora in poi rigorosa linea autarchica: «Si riparte dalla nostra città e dal nostro territorio da dove attingeremo ogni giocatore, allenatore, preparatore, membro dello staff».

IL DECLINO

Una decisione che fa riflettere sulle condizioni del massimo campionato nazionale, anche perché accompagnata dalla notizia, della defezione dal Top 12, per motivi analoghi, dei Medicei. Il club toscano si è iscritto, invece, al campionato di Serie A. A San Donà la delusione è forte. «Una fine inaspettatamente triste per il tifosi, specie se si considera quanto di buono fatto nella ultime stagioni» commenta Andrea Sgorlon, ex terza linea e bandiera del San Donà (poi del Benetton), colonna della nazionale di Coste. «Purtroppo con la ristrutturazione dell'elite e la creazione delle due franchigie professionistiche, il massimo campionato ha perso progressivamente risorse e visibilità - prosegue Sgorlon, ora tecnico del Comitato regionale -. Il rugby italiano non è riuscito ad agganciare il proprio movimento alla locomotiva del Sei Nazioni. Un peccato, perché c'è stato un tempo in cui realtà come San Donà trasudavano passione, tutti gli squadroni contro di noi rischiavano grosso. I derby col Rovigo sono tra i ricordi più belli delle mia carriera. Ma sono convinto che il rugby di San Donà saprà reagire ripartire al meglio».

Antonio Liviero

