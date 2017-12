CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAMPDORIA-SPAL 2-0Una doppietta per far uscire la Samp dalla crisi e per completare la giornata d'oro di Castellammare di Stabia, che a mezzogiorno aveva celebrato il suo figlio prediletto, Gigio Donnarumma, alla 100° presenza nel Milan a 18 anni. Il concittadino Fabio Quagliarella ha risposto con la doppietta nel recupero, buona per regalare alla Sampdoria il 2-0 sulla Spal e chiudere una sequenza post-trionfo contro la Juventus da un punto in cinque gare. Con 12 reti, il quasi 35enne è ad un gol dal proprio record in Serie A, con metà...