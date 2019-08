CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALTO IN ALTOLA TROST VINCEIN LUSSEMBURGOAl meeting di Schifflange, in Lussemburgo, l'azzurra Alessia Trost si aggiudica la vittoria nel salto in alto con 1,90. La 26enne delle Fiamme Gialle supera la misura alla terza prova, in una gara iniziata bene a 1,81 prima di valicare 1,87 al secondo ingresso in pedana. Poi la friulana, bronzo mondiale indoor nel 2018, si cimenta tre volte con l'asticella a 1,93, ma senza successo. «Sono abbastanza contenta - il commento a fine gara dell'azzurra - ma non per la misura visto che credevo di fare...