ROMA Una sfida in giardino, saltando con l'asta. Nel mondo dello sport ai tempi del lockdown per pandemia si è visto anche questo, the Ultimate Garden Clash, ed è finita con un pareggio, 36-36, fra Mondo Duplanits e Renaud Lavillenie, con l'americano bicampione del mondo Sam Kendricks terzo e ultimo a quota 26.

Ma cosa è successo? Non potendosi sfidare in uno stadio, i tre campionissimi di questa gara che da sempre è una delle più amate dell'atletica si sono affrontati rimanendo ognuno a casa propria: Lavillenie a Clermont-Ferrand, Kendricks ad Oxford, Mississippi, e il recordman Duplantis, l'uomo che ha detronizzato proprio Lavillenie, a Lafayette, Louisiana.

Tutti e tre, nelle rispettive abitazioni, dispongono di ampi giardini e per questo hanno potuto piazzarvi gli strumenti del loro lavoro, con tanto di materassone e sotto l'egida di World Athletics, che ha trasmesso la gara in diretta sui social.

Non essendoci giudici di gara a prendere le misure dei vari salti, l'asticella è stata collocata per tutti a quota 5 metri, e la formula di questa competizione a tre è stata che il vincitore sarebbe stato colui che sarebbe riuscito a valicarla più volte nell'arco di 30 minuti.

È finita, appunto, in parità, con 36 salti per Duplantis e per l'olimpionico di Londra Lavillenie, mentre Kendricks è rimasto fermo a 26.

«Però mi sono lo stesso divertito - ha poi commentato l'americano -, anche se questa è stata la gara più strana della mia vita».

«Peccato che ho sbagliato un salto - ha invece detto Lavillenie, il quale anche in questa occasione ha mantenuto il proprio spirito altamente competitivo -, perché altrimenti avrei vinto. Comunque anch'io mi sono divertito».

Chi li coordinava via Skype ha chiesto allo svedese e al francese se se la sentissero di continuare per designare un vincitore, «visto che ci stanno arrivando tanti messaggi di gente che ce lo chiede», ma alla fine i due hanno declinato l'invito, ritenendo fosse più giusto assegnare questo oro virtuale a pari merito.

Bene così, sperando che torni presto l'atletica vera, al posto di quella in giardino obbligata dalla quarantena da coronavirus che ha costretto anche al rinvio delle Olimpiadi previste per quest'estate e che saranno invece celebrate l'anno prossimo quando - si spera - l'emergenza sarà finita.

