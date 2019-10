Salta la cessione della Samp Di Francesco lascia, c'è Iachini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GENOVA Tutto in un giorno. Quella che durava da nove mesi, la trattativa per l'acquisto della Samp da parte del cosiddetto gruppo Vialli, è saltata ieri mattina; quello che si diceva da settimane, l'addio a Di Francesco, è invece avvenuto nel pomeriggio con una risoluzione consensuale del contratto che prevedeva 1,8 milioni a stagione per tre stagioni.La trattativa per la cessione della società è saltata, perché «CalcioInvest ha valutato eccessiva la richiesta economica della proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di...