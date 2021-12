COVID

UDINE Alle 19,15 di ieri alla Dacia Arena, dopo tre quarti d'ora di attesa come da regolamento, l'arbitro Camplone ha dichiarato conclusa la gara mai iniziata tra i l'Udinese e la Salernitana dato che i campani, come previsto, non sono giunti in Friuli perché stoppati dalla locale Asl per la positività di tre componenti del gruppo squadra. Gli atleti dell'Udinese, rimasti in ritiro sino alle 17, hanno comunque indossato la divisa di gioco, poi è stata consegnata all'arbitro la lista della formazione titolare (Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto). Quindi è iniziata l'attesa di 45'. Ora la palla passa alla Lega di Serie A che potrebbe far recuperare il match oppure - più probabile decretare la sconfitta a tavolino per 3-0 della Salernitana.

IL PRECEDENTE

Quello che è successo nell'ottobre del 2020 in occasione di Juventus-Napoli con i partenopei che erano rimasti a casa per decisione dell'azienda sanitaria. Il Giudice sportivo diede partita vinta alla Juve e inflisse un punto di penalizzazione al Napoli il cui ricorso in appello fu poi accolto.

La Salernitana vive un momento assai difficile in particolare per la vicenda societaria e ieri mattina il Consiglio federale ha rigettato la richiesta del club campano di concedere la proroga rispetto alla scadenza del 31 dicembre prossimo per cambiare proprietà. Se non venisse rispettata tale scadenza la Salernitana verrebbe esclusa dal campionato a partire da gennaio anche se il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha detto che «in dieci giorni qualcosa succederà». La Salernitana, tramite un comunicato aveva annunciato l'altro ieri a mezzanotte che non avrebbe affrontato la trasferta di Udine dopo che i tamponi molecolari cui si era sottoposto il gruppo squadra avevano confermato i tre casi di positività emersi nell'accertamento di lunedì. La Lega non ha preso alcuna decisione, per l'organismo calcistico il match doveva avere comunque svolgimento, ecco perché dovrebbe essere decretato il 3-0 per l' Udinese. Spicca la diversità tra i due club che fanno riferimento a Lotito, Lazio e Salernitana: presentano entrambi positività, rispettivamente uno e tre casi, ma i biancocelesti oggi giocheranno regolarmente a Venezia, la Salernitana, come detto, è rimasta invece a casa.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA