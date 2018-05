Sale la febbre Liverpool, la Roma cerca un altro miracolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHAMPIONS LEAGUEDue serate per cuori forti. Due serate per decidere chi si guadagnerà la finalissima di Champions League il 26 maggio a Kiev. Le prime a scendere in campo saranno Real Madrid e Bayern Monaco al Bernabeu (questa sera ore 20.45 Mediaset Premium). Per la squadra di Zidane, che parte dalla vittoria per 2-1 ottenuta in Germania, sarebbe la terza finale consecutiva. Sarà il 26° confronto tra le due corazzate, un altro record. E se i padroni di casa dovranno fare a meno di Carvajal, mentre sono in dubbio Isco e Nacho, per Henkel...