SALAH DA CHAMPIONS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è un po' d'Italia nella sesta Champions del Liverpool, vittorioso a Madrid contro il Tottenham (0-2). Giusto per aumentare il rammarico, a Roma. Nel sudore dei Reds e nel sorriso di Jurgen Klopp sono i colori giallorossi a fare da sfondo. Non solo perché è decisivo il rigore, concesso dall'arbitro Skomina con grande sicurezza (senza nemmeno visionare le immagini al Var), di Salah già al 2', ma anche per quella super parata di Alisson ad Anfield su Milik nella gara vinta contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Quella sera, l'11 dicembre...