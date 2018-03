Sagra degli errori: Oddo al quinto ko

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AL FRIULIUDINE Per l'Udinese non ci sono scuse, ha toppato perdendo contro un avversario che non vinceva da 9 turni e nelle ultime 5 gare aveva segnato un solo gol. La sconfitta è la giusta punizione per i bianconeri che hanno giocato male dando vita a una sagra di errori e orrori. Alla fine il Sassuolo ringrazia. Per gli emiliani sono 3 punti importanti. I friulani con il tonfo di ieri accusano la 5. sconfitta consecutiva con la peggior prestazione dell'era Oddo, forse di tutta la stagione. Il primo tempo è stato modesto nei suoi contenuti...