Sacchetti: «Voglio il pass entro le prime due gare»

BASKETCome Spagna, Francia e persino Team Usa: l'Italia è in buonissima compagnia nel novero delle Nazionali a cui manca soltanto un successo da ottenere nel giro di quattro gare per volare ai Mondiali di Cina 2019. Un traguardo importante per il nostro basket, che non conquista una rassegna iridata sul campo dal 1998, senza dimenticare che c'è chi sta molto peggio degli azzurri: un anno fa la Slovenia trionfava agli Europei, oggi è già fuori dai giochi per i Mondiali. Per raggiungere Grecia, Germania, Repubblica Ceca e Lituania, alla...