Saccardo ci crede: «Petrarca al massimo della forma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY(a.z) La finale per lo scudetto tra Petrarca e Calvisano, che si gioca sabato alle 17 al Plebiscito di Padova, è stata presentata a Milano, dal presidente della Fir Alfredo Gavazzi, dai presidenti delle due società, Enrico Toffano e Alessandro Vaccari e da Alberto Saccardo, capitano dei padovani e Alberto Chiesa, vice dei bresciani. «È la prima volta che queste due squadre si affrontano in finale ha detto Gavazzi e sono certo che assisteremo a un match capace di offrire uno splendido spot per il nostro movimento». Alberto Chiesa...