ROMA Venerdì tocca a CR7, ma il giorno dopo ecco anche Messi. La coppia dominante del calcio contemporaneo - che dal 2008 si litiga il Pallone d'oro (6-5 per l'argentino il parziale) - tornerà in campo quasi contemporaneamente, visto che il Barcellona della Pulce sarà impegnato sabato sul campo del Mallorca. In realtà è la Liga il primo dei magnifici 5 campionati d'Europa a seguire la Bundesliga tedesca e rimettere piede in campo (il terzo sarà la Premier League inglese, che ricomincerà mercoledì 17). Domani il derby tra Siviglia (avversaria della Roma negli ottavi di Europa League che si disputeranno presumibilmente in casa unica e in campo neutro a inizio agosto) e Betis, con calcio d'inizio alle 19,30, aprirà la 28ª giornata. In classifica comanda il Barça con 58 punti, due in più del Real Madrid che, il 1° marzo, aveva vinto 2-0 il Clasico. Venerdì toccherà alle 19,30 a Granada-Getafe (rivale dell'Inter in Europa League) e alle 22 a Valencia-Levante. Sabato: alle 14 (orario caldo che da noi è stato scartato su richiesta dell'Assocalciatori a tutela della salute dei giocatori) Espanyol-Alaves; alle 17 Celta Vigo-Villarreal; alle 19,30 Leganes-Valladolid e alle 22 Mallorca-Barcellona. Domenica, alle 14 Athletic Bilbao-Atletico Madrid; alle 19,30 Real-Eibar e alle 22 Real Sociedad-Osasuna. Da lunedì 15 via del 29° turno. Anche in Spagna si giocherà a porte chiuse, ma si lavora per riportare più in là un po' di spettatori in tribuna. Il Real, causa lavori al Bernabeu, disputerà i match casalinghi sul campo Alfredo Di Stefano a Valdebebas (ma il sindaco di Madrid si è offerto per ospitare la finale di Champions, eventualmente al Wanda Metropolitano). La Liga deve disputare 11 giornate e conta di chiudere il 19 luglio e non ha un piano B, o almeno lo tiene nascosto. «Abbiamo un protocollo preciso con cui pensiamo di poter concludere il campionato - ha spiegato Juan V. Marin, delegato della Liga in Italia, in una video conferenza stampa -. Se i contagi da coronavirus dovessero ricominciare, abbiamo diversi piani ma nessuno è pubblico. Si decide insieme, Liga e Federazione».

Chi ha deciso subito è stata invece la Francia che, su decisione del governo, ha dichiarato chiusa la Ligue 1 il 29 aprile scorso assegnando il titolo di campione al Psg e decretando la retrocessione di Amiens e Tolosa. Ieri il Consiglio di Stato, massima istanza della giustizia amministrativa francese, ha però sospeso i due declassamenti in Ligue 2, pur respingendo il ricorso del Lione (rivale della Juve in Champions, battuta 1-0 nel match di andata degli ottavi di finale) che chiedeva di riprendere la stagione. Il Consiglio di stato «convalida la conclusione della stagione e la classifica ma sospende le retrocessioni», ma ingiunge alla Lega calcio e alla Federcalcio transalpini di riesaminare, entro il 30 giugno, il tema del formato della Ligue 1 per il prossimo campionato, che potrebbe disputarsi a 22 squadre invece delle 20 attuali.

