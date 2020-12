RUGBY

TREVISO Una metamorfosi in appena una settimana. Dal Benetton inconcludente, falloso, con parecchi problemi dimostrati in Pro14 a quello lineare, incisivo e soprattutto disciplinato in Challenge Cup e che ha segnato una vittoria per certi aspetti storica, su un campo prestigioso come quello di Parigi e contro uno Stade Français che non ha mai nascosto di voler fare strada sia in campionato che in coppa. Comportamenti molto diversi e un cambiamento in pochi giorni. D'accordo, è rientrato qualche nazionale, è cambiata la competizione e gli obiettivi possono essere differenti, però c'è anche altro, non ultimo un possibile intervento della società che non poteva accettare di vedere la squadra continuare a perdere e giocare sottotono. «Il ritorno di qualche nazionale è stato indubbiamente importante, soprattutto in determinati ruoli dice Federico Ruzza, seconda linea biancoverde sappiamo che non dev'essere una giustificazione il fatto che in precedenza gli azzurri non c'erano, è chiaro però che certi innesti hanno portato molta energia».

Può essere stata la partita della svolta?

«Difficile dirlo. Sicuramente è stata una vittoria importante nella quale abbiamo dimostrato di avere determinate qualità. Siamo stati bravi a sfruttare certe occasioni e a scavare un margine a livello di punteggio, ma anche a reagire ogni volta che lo Stade Français ha segnato. Rispondere subito all'avversario è sintomo di una squadra con carattere e dalle buone capacità».

È un dato di fatto che incisività e disciplina mostrate a Parigi, in questa stagione non si erano mai viste.

«Penso sia stata una concomitanza di varie situazioni, sicuramente la disciplina è stata un punto a nostro favore, forse l'aspetto più importante, in particolare nel primo tempo».

Atteggiamento diverso pure a livello difensivo: nelle ruck, ad esempio, avete sempre contrastato i francesi con pochi uomini.

«Conseguenza di una buona difesa, fisicamente ci siamo fatti trovare pronti e siamo riusciti a contrastare l'avversario nei punti d'incontro con due o al massimo tre uomini».

Vogliamo trovare un neo? La touche non è stata impeccabile.

«Abbiamo alternato la prestazione, in alcuni momenti siamo stati imprecisi, probabilmente ci sono stati problemi di timing, tutto sommato siamo sempre riusciti a venirne fuori, risolvendo la situazione magari in altre maniere».

Sabato arriverà l'Agen a Treviso, sulla carta il match meno difficile.

«Per questo potrebbe divenire la sfida più pericolosa, quindi dovremo prepararla bene ed essere ordinati. Sappiamo che le squadre francesi sono un po' strane, se giocheremo un rugby disordinato potremmo cadere nel loro gioco, se invece sapremo giocare un rugby lineare e incisivo come a Parigi, tutto sarà più semplice».

