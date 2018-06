Russia-Uruguay, spareggio per il primato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOSCA «Vogliamo essere primi, punto». La Russia del sogno mondiale, dopo la qualificazione agli ottavi già centrata, non si accontenta: a Samara la nazionale guidata da Cherchesov vuole un altro show, e stavolta con una nazionale di maggior peso rispetto alle due incontrate finora. Il ct russo lo dichiara apertamente: «Ci volevano spaventare con Salah e non ci sono riusciti, così ora non temiamo Cavani e Suarez». In campo ci sarà l'Uruguay di Oscar Tabarez, per uno spareggio che vale il primato del girone A. Nello stadio a forma di...