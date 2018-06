RUSSIA 2018 La parata di stelle mondiali si è arricchita ieri con l'arrivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUSSIA 2018La parata di stelle mondiali si è arricchita ieri con l'arrivo del Brasile, giunto in Russia direttamente da Vienna dove domenica ha strapazzato l'Austria. Neymar e compagni hanno stabilito la loro residenza a Sochi, nella città che 4 anni fa ha ospitato le Olimpiadi invernali. Un paradosso per la squadra più calda del pianeta, sia come clima sia come tifoseria, anche se i lussi del resort esclusivo sul Mar Nero in cui alloggeranno contribuiranno ad attenuare la nostalgia per le spiagge di Ipanema e Copacabana che sempre 4 anni...