Ancora una settimana di trattative, spesso sottotraccia, per cercare di chiudere un affare magari insperato, in questa situazione economica difficile e con davvero poche prede plausibili. Finora il Milan, spinto dall'esigenza ma anche da una rinnovata ambizione, si è mosso più delle altre big, rinforzando tutti i reparti. Ora lavora in uscita: verso Parma Conti e forse anche Musacchio, la Cremonese fa la corte al baby attaccante Colombo. La Juventus oltre a Dabò non sembra avere altri obiettivi, come confermato anche ieri da Paratici, anche se Pirlo ammette che una punta potrebbe interessare, e nel mirino resterebbe sempre Scamacca, di proprietà del Sassuolo. Il caso Dzeko a Roma sta creando non pochi grattacapi, e non solo nel club giallorosso, visto che l'attaccante bosniaco è sempre uno dei più forti in circolazione. Se la Juve, per motivi di costi, sembra aver rinunciato, non è ancora morta l'ipotesi di un trasferimento del bomber alla corte di Antonio Conte in uno spericolato scambio con Eriksen. A Trigoria stanno per accasarsi El Shaarawy e il giovane esterno Reynolds, in partenza sarebbe invece Fazio, altro obiettivo del Parma sulle tracce anche di Cutrone. L'attaccante interessa però anche al Benevento di Pippo Inzaghi.

