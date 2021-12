Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUI PATRICIO 5Sorpreso sul primo gol da Zaniolo, si fa trovare con le gambe a X e la palla passa proprio lì in mezzo. Una sola parata su DzekoIBAÑEZ 4,5Il jolly della difesa stavolta incrocia un avversario che è semplicemente troppo per lui, Perisic lo porta a spasso quando e come vuole.MANCINI 5Soffre la tecnica di Correa che lo risucchia in territori pericolosi, in cui fa valere il suo passo più corto e veloce. Ammonito, sarà...