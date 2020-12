RUGBY

Una frammentazione mai vista: 5 candidati ufficiali e 7 possibili per la presidenza della Federazione italiana rugby. L'en plein di Marzio Innocenti in Triveneto nell'elezione dei delegati per il voto dei tecnici. Amerino Zatta e il Benetton alleati di Alfredo Gavazzi, ricandidatosi, dopo l'accordo sul contributo Pro 14 aumentato a 4,8 milioni di euro.

Sono le tre notizie sulle elezioni Fir emerse alla vigilia del consiglio federale, che domani ne fisserà la data. I candidati ufficiali sono il presidente in carica Gavazzi, Innocenti, Elio De Anna, Giovanni Poggiali e Gianni Amore. Quest'ultimo annuncia: «Ai presidenti di club con il programma sto inviando il modulo per chiedere al Coni di votare in modalità decentrata, e non a Roma, a causa del Covid». Gli altri due possibili candidati sono il vice presidente Nino Saccà e il consigliere Paolo Vaccari. La maggioranza potrebbe quindi frantumarsi in tre parti, quasi come l'opposizione.

Il voto è già partito per il tecnici, eleggono un delegato per provincia all'assemblea. In Triveneto hanno vinto tutti gli uomini di Innocenti: Coppa (Bl), Artuso (Pd), Lodi (Ro), Onori (Tv), Renica (Vr), Pivetta (Ve), Cipriani (Vi); Alberti (Pn), Cittaro (Ud), Pignataro (Go), Metz (Ts); Soldani (Bz), Di Stefano (Bz). Significativa la vittoria a Treviso contro Grespan del Benetton 70 voti a 64. Clamorosa quella a Brescia, provincia di Gavazzi, dove Ghidini ha battuto Borra 52 a 27.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA