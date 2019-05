RUGBY TREVISO Si alza oggi il sipario sulla 41. edizione del Torneo Città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYTREVISO Si alza oggi il sipario sulla 41. edizione del Torneo Città di Treviso, la due giorni rugbistica divenuta ormai un tradizionale appuntamento nel mese di maggio per la città di Treviso e che coinvolgerà le categorie Under 6, 8, 10, 12 e 14, con la presenza di 380 squadre in rappresentanza di 77 società, per un totale di oltre seimila ragazzini tra i 5 e i 14 anni. LA GRANDE ATTESADue giorni di rugby intenso che coinvolgerà i giovani giocatori ma anche allenatori, dirigenti e tanti genitori al seguito delle varie squadre. Una...