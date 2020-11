RUGBY

TREVISO Neppure contro i Dragons il Benetton è riuscito a tornare al successo e la vittoria manca ormai dalla fine di agosto. Sei sconfitte di seguito e una domanda è d'obbligo: se non vince in casa con i Dragons, contro chi potrebbe cogliere la vittoria il Benetton? D'accordo, tra nazionali e infortunati, non si contano ormai più le defezioni, tant'è che ieri sono stati in 4 a fare l'esordio in Pro14, tuttavia i Dragons sono la squadra che più di ogni altra ha colto in precedenza molto poco a Monigo, un solo successo, nella stagione 2014/2015, poi tutte sconfitte, alcune anche pesanti. Oltretutto, bisogna considerare che i gallesi non giocavano un match vero da un mese e per due settimane sono rimasti chiusi in casa, in isolamento, senza potersi allenare a causa del Covid.

Partita molto fisica e l'esperienza dei Dragons è stata importante, purtroppo per il Benetton non è stato solo questo il motivo della sconfitta, venuta dall'ennesima prova incolore, con tanti errori, moltissimi palloni persi e indisciplina, con 16 calci di punizione contro e ben 11 nel solo secondo tempo. Senza contare questo continuo ostinarsi a non voler piazzare. Il Benetton è rimasto in partita poco più di un tempo, poi è sparito. I Dragons hanno avuto anche la possibilità di dare al punteggio toni più pesanti, hanno cercato più volte la quarta meta del bonus, poi, alla fine, un'ingenuità ha dato al Benetton la possibilità di segnare la meta del -7 e un punto di bonus difensivo, una marcatura del più giovane in campo, Tommaso Menoncello, 18 anni, prodotto del vivaio biancoverde, che ha bagnato così l'esordio in Pro14. I problemi in casa Benetton sono numerosi, i trequarti non hanno un gioco e si segna solo con gli uomini del pack.

QUANTI FLOP

Alcuni giocatori non servono a questa squadra, Keatley e Braley, ad esempio e pure Hayward. E la situazione generale coinvolge anche chi, più di altri, sta dando l'anima per venirne fuori. Dopo questa sconfitta è difficile capire se Crowley sia ancora saldo sulla panchina, forse sarebbe bene pensare già al futuro e gettare le basi per una nuova avventura, con altri giocatori e magari un nuovo tecnico.

Ennio Grosso

