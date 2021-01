RUGBY

TREVISO La delusione stavolta è arrivata due minuti oltre l'80° contro una grande del Pro14. Nel recupero della partita dello scorso novembre, il Benetton ha perso in casa con il Munster, capolista del girone B (lo stesso di Treviso) per 16-18. Dopo un minuto abbondante di attacchi, gli irlandesi hanno trovato la via della vittoria con un drop da 40 metri di JJ Hanrahan, lo stesso giocatore che nel maggio 2019 punì il Benetton allo scadere del quarto di finale disputato a Limerick. Il Benetton era da poco passato in vantaggio grazie a una meta di Sarto dopo che Benvenuti aveva sciupato una clamorosa occasione. Treviso ha praticamente buttato via il match: con una meta di Esposito e due piazzati di Allan, ha recuperato già nel primo tempo il 12-0 iniziale degli irlandesi, due volte in meta nei primi 9' e poi ha giocato alla pari della capolista, riuscendo a trovare poco dopo la mezz'ora il primo e unico vantaggio della giornata con una meta di Sarto, dopo mischia vinta e taglio della difesa di Hayward. Una marcatura che ha portato il XV di Crowley avanti 16-15. Negli istanti finali il Benetton ha però perso un proprio lancio da touche e con Els, il sudafricano all'esordio, ha commesso un fallo in attacco che ha dato il via alla riscossa ospite. Il Munster da squadra esperta com'è non si è fatto scappare l'occasione, è riuscito a risalire il campo, ha tentato un paio di volte di sfondare col pack e non riuscendoci ha costruito la piattaforma per il drop di Hanrahan che, al secondo di recupero, non ha fallito l'occasione.

DERBY AL ROVIGO

In Top 10 il Rovigo vince il derby sul Mogliano e conserva il primo posto. Dilaga il Petrarca che balza al secondo posto scavalcando il Reggio sconfitto in casa dal Viadana. Risultati: Piacenza-Fiamme Oro 10-8, Lazio-Petrarca 5-40, Reggio E. - Vidana 43-47, Rovigo-Mogliano 26-12, Calvisano-Colorno 47-7.

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA