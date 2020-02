RUGBY

TREVISO L'ennesima partita gettata, l'ennesima delusione. Cardiff è rimasto tabù per il Benetton che nel turno numero 12 del Pro14 ha perso 34-24 al termine di una contesa che l'ha visto in vantaggio per gran parte del tempo. Dopo aver chiuso sul 19-7 i primi 40', il Benetton è sparito nella ripresa, subendo un parziale di 27-5 e perdendo nel finale anche il bonus difensivo. Ora anche la classifica comincia a farsi preoccupante. Match dai due volti. Nel primo tempo i trevigiani hanno giocato in modo quasi perfetto, a parte un avventato passaggio sbagliato di Sperandio che ha causato la prima meta gallese, l'unica del parziale, per il resto Treviso non ha sbagliato nulla, giocando in modo disciplinato, dimostrando efficacia sia in attacco che in difesa e mettendo costantemente in difficoltà il Cardiff nei punti d'incontro. I gallesi hanno giocato in affanno per la grande pressione del Benetton. Per avanzare Tovey e Amos hanno dovuto utilizzare spesso il piede.

HERBST DI FORZA

L'efficacia offensiva del Benetton ha portato i primi punti dopo una dozzina scarsa di minuti con una bella iniziativa di Ioane che ha lanciato Keatley in meta, una supremazia che è stata ancor più evidente nei minuti successivi, tant'è che poco dopo metà parziale è arrivata la seconda marcatura pesante, di forza, segnata da Herbst dopo un drive da touche (12-0 al 22'). Per il Benetton è sembrata una giornata felice, Cardiff ha parzialmente recuperato ma la marcatura è arrivata per un passaggio incomprensibile di Sperandio e prima della chiusura del parziale, Halafihi ha rimesso tutto a posto, segnando la terza meta dopo un paio di mischie vinte e una serie di pick and go. Il primo tempo si è chiuso sul 19-7 per il Benetton, che nella ripresa ha però vanificato tutto calando paurosamente. Cardiff è andato altre 4 volte in meta, in 13' ha recuperato il divario (19-19 al 53'), Treviso ha risposto segnando dopo 12 fasi ancora con Halafihi (24-19 al 60') ma è stato l'ultimo acuto. Alla mezz'ora il XV di casa ha conquistato il primo vantaggio (26-24) e negli ultimi 4 minuti ha allungato fino al 34-24, togliendo il bonus difensivo al Benetton che ha conquistato soltanto quello delle mete. Benetton-Ulster di sabato quasi certamente rinviata.

Ennio Grosso

CARDIFFBENETTON 34-24 Cardiff: mete di Harries (24'), Smith (46'), Edwards (53'), Davies (70'), Jones (78'), quindi Tovey 3 tr. (24', 53', 70') e 1 p. (76'). Benetton: mete di Herbst (22'), Halafihi (35', 60'), quindi Keatley 1 meta (11') e 2 tr. (22', 35').

