RUGBYTREVISO IN ANSIAPER ESPOSITO(eg) Oggi si conoscerà l'entità dell'infortunio occorso ad Angelo Esposito nel derby d'andata con le Zebre disputato a Treviso. Per l'ala del Benetton e della nazionale, il derby è stato agro-dolce: autore di due mete, Esposito è stato costretto a uscire a un quarto d'ora dalla fine in quanto ha riportato una distorsione al ginocchio destro e il suo Sei Nazioni a questo punto è seriamente a rischio.PRO14ULSTER DI RIMONTA(eg) Tra l'ultimo giorno del vecchio anno e il primo di quello nuovo si sono giocate le...