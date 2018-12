CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTREVISO Il doppio successo sulle Zebre, ha chiuso un anno che per risultati e consensi potrebbe essere considerato il migliore in casa Benetton: terzo posto in Pro14 a 2 punti dall'Ulster, secondo in Challenge Cup a una lunghezza dagli Harlequins. «Ogni stagione c'è qualcosa di diverso sostiene il presidente Amerino Zatta la società ha fissato un programma di lavoro a lungo, medio e breve termine. Il programma a lungo termine ci vede impegnati su più fronti, dal rapporto con la Federazione, con il prolungamento dell'accordo col...