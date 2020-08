RUGBY

TREVISO Cinque mesi e mezzo. Un lunghissimo tempo di attesa prima di rivedere di nuovo un match di rugby, anche se sarà giocato a porte chiuse. Oggi, sul terreno di Monigo, alle 20, diretta su Dazn (arbitra Piardi), Benetton e Zebre torneranno ad affrontarsi per la prima delle due sfide italiane che chiuderanno la stagione 2019/2020: il primo match di rugby a livello europeo dopo la ripresa della Premiership la scorsa settimana (con gli azzurri Polledri, Varney e Minozzi in evidenza),dalla sospensione di marzo, la prima partita di uno sport di squadra che non sia il calcio.

Una sfida nella sfida, perché il rugby è, per caratteristiche, lo sport di squadra con maggiore contatto fisico e dopo aver saggiato nelle ultime settimane la possibilità del contatto durante gli allenamenti, oggi ci sarà il primo esame con la prima partita vera dopo molti mesi. E per questo anche nuove regole da seguire per ridurre il rischio di contagio del Covid-19, come ad esempio un solo reset nelle mischie ordinate e se la mischia crollerà sarà fischiato immediatamente un calcio indiretto. Inoltre riduzione da 5 a 3 secondi della durata di una mischia o di una ruck con palla a disposizione, riduzione da 2 a uno stop nelle maul avanzanti, oltre alle varie misure igieniche da rispettare, prima, durante e dopo la partita, come la pulizia di mani e viso, sanificazione del pallone, cambio divisa a fine primo tempo, uso di bottiglie d'acqua personali. Sarà un rugby per certi aspetti un po' diverso e oggi, per la terza volta in questa lunga e strana stagione, Benetton e Zebre si affronteranno in un match diretto che nulla vale per la classifica, visto che i giochi, sia per i playoff che per la Champions Cup, sono già chiusi per entrambe. Si giocherà solo per il prestigio, mentre per qualcuno potrebbe essere un'ultima opportunità per conquistare un posto in maglia azzurra, anche se in casa Benetton, almeno per questa partita di andata, non sembra contare più di tanto l'argomento visto che i nazionali impiegati sono limitati e rispetto ai partecipanti al raduno dello scorso luglio, nel XV biancoverde figurano solo Hayward, Morisi, Garbisi, Steyn, Lamaro e Ruzza.

AZZURRI

Più nutrita, invece, la compagnia azzurra nelle Zebre, con una decina di atleti. Kieran Crowley, un po' per gli infortuni degli ultimi tempi, un po' per scelta, ha annunciato un Benetton con alcune sorprese. Oltre a Zanni in seconda linea, una passerella per un giocatore che ha dato tanto al Benetton e che ha già annunciato l'addio, schiera una prima linea giovane e inesperta, con Alongi a destra e il neo tesserato Nemer a sinistra, 42 anni in due, oltretutto con Nemer all'esordio in Pro14, quindi giovinezza ed esperienza in mediana, con Garbisi regista e Duvenage numero 9. Sul fronte Zebre un XV più equilibrato, che si conosce di più e che a parte qualche assenza, assomiglia molto a quello tipo.

Ennio Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA