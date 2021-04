Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYTREVISO Archiviati Pro14 e Challenge Cup, è cominciata in questo fine settimana la Rainbow Cup. Dopo settimane in cui è stata in forse la disputa della rassegna, il Board del Pro14 ha deciso di rinviare alla prossima stagione l'ingresso delle sudafricane Bulls, Lions, Sharks, Stormers e per questa annata sarà di nuovo una sfida, a 6 turni, tra le europee del Pro14. Il Benetton debutta oggi a Monigo (alle 14, arbitra Mitrea, alla 100....