TREVISO A distanza di 8 giorni Benetton e Zebre tornano ad affrontarsi (Stadio Monigo, alle 14, arbitra Piardi, diretta su Dazn). Nel turno numero 9 del Pro14, le due franchigie italiane incrociano le armi per un'altra sfida che in prospettiva vale tantissimo. Per Treviso, replicare il successo di Parma significherebbe confermare la propria egemonia nel territorio italiano, rimanere in corsa per un posto di prestigio nel Pro14 e allungare la serie dei successi sulle Zebre, visto che l'ultima sconfitta risale a quasi due anni fa, all'aprile 2018 e in 17 sfide Treviso ne ha vinte ben 13; per le Zebre, invece, espugnare il campo di Monigo vorrebbe dire ritrovare fiducia e confidenza che ultimamente sembrano un po' scemate.

DUELLI AZZURRI

Quella odierna, oltretutto, sarà anche l'ultima possibilità di primeggiare sull'avversario diretto nella lotta per una maglia azzurra in prospettiva Sei Nazioni. Da qui all'inizio del torneo ci saranno altre 3 partite per entrambe le franchigie ma nella sfida diretta sarà ancora più evidente la supremazia di un giocatore sull'altro: in campo, infatti, ben 27 azzurri, tra attuali e chi lo è stato e punta a riprendersi il posto in Nazionale.

In casa trevigiana si è scelto il basso profilo, in settimana nessuna dichiarazione in vista del ritorno, anche se è certo che la squalifica di Halafihi è stata poco gradita; Duvenage e compagni preferiscono far parlare il campo, logico quindi attendersi un Benetton con idee chiare sin dall'avvio, anche perché se a Parma è stato scelto di attendere e difendere, lasciando sfogare le Zebre, a Treviso sarà il Benetton a dover fare la partita e da come la squadra si è allenata, ha tutta l'aria di voler puntare ancora sulla sua arma migliore, il drive da touche, con ben 4 saltatori puri nel pack e un quinto in appoggio. Rispetto al match di Parma, 6 cambi: le due ali saranno Ioane, al rientro e Tavuyara che slitta dalla posizione di centro lasciata a un altro rientrante, Brex; Steyn si sposterà in chiusura del pack e flanker saranno due cacciatori di palloni come Lazzaroni e Pettinelli, infine, in seconda linea Ruzza e Herbst. Nelle Zebre, confermati in blocco i trequarti, mentre nel pack 4 cambi: Mbandà in terza linea per Tuivaiti, Sisi per Nagle in seconda linea, quindi Bello pilone destro al posto di Zilocchi e Manfredi per Bigi al tallonaggio.

Ennio Grosso

BENETTON: Hayward; Tavuyara, Brex, Morisi, Ioane; Keatley, Duvenage (cap.); Steyn, Pettinelli, Lazzaroni; Ruzza, Herbst; Riccioni, Faiva, Zani. A disp. Makelara, Quaglio, Traore, Snyman, Negri, Barbini, Tebaldi e Allan.

ZEBRE: Padovani; Balekana, Bisegni (cap.), Boni, Elliott; Canna, Violi; Licata, Meyer, Mbandà; Kearney, Sisi; Bello, Manfredi, Fischetti. A disp. Fabiani, Lovotti, Tarus, Nagle, Tuivaiti, Renton, Laloifi e Walker.

