Tra il rinnovo del consiglio federale e la sfida col Galles l'Italia del rugby cerca oggi il suo futuro. Difficile dire se il miracolo sia più urgente sul campo, per interrompere la serie di 30 sconfitte consecutive nel 6 Nazioni, o nei padiglioni della Nuova fiera di Roma dove in mattinata si voteranno il presidente e i consiglieri chiamati a far uscire il movimento da una crisi tecnica drammatica.

Sul prato dell'Olimpico arriva un Galles ben diverso da quello in disarmo immaginato alla vigilia del Torneo. Il ct Pivac, dopo i 7 ko in 10 partite del 2020, ha operato una virata decisa nella direzione del pragmatismo. E i Dragoni rossi si sono rapidamente rimessi in carreggiata: guidano imbattuti la classifica e arrivano a Roma decisi a fare un sol boccone degli azzurri per giocarsi poi il grande slam il 20 marzo a Parigi. L'Italia è costretta a fare buon viso a cattiva sorte. Franco Smith, al di là dell'ovvio obiettivo di vittoria, ha fissato dei traguardi minori che hanno a che vedere col processo di crescita di una squadra bruscamente ringiovanita. «Partita dopo partita vogliamo diventare sempre più competitivi - dice il ct azzurro -. Ogni settimana tutti insieme, staff e giocatori, lavoriamo duramente per vincere. Dobbiamo essere più cinici nell'esecuzione del nostro gioco e limitare i momenti soft durante la partita». Allusione chiara alle tante mete incassate con troppa facilità.

Prima del test si giocherà la partita politica con l'ex capitano del Petrarca Marzio Innocenti a caccia della prima storica presidenza del Veneto. Dopo una serie di colpi di scena delle ultime ore, i suoi avversari sono rimasti solo due, espressione di una maggioranza spaccata: il presidente uscente Alfredo Gavazzi e il suo ex pupillo Paolo Vaccari.

L'opposizione invece si è quasi ricompattata dopo l'accordo tra Innocenti e Giovanni Poggiali, candidato di Pronti al cambiamento. Quest'ultimo si è infatti ritirato ieri a favore del presidente del Comitato regionale veneto. Diversa la posizione dell'ex campione friulano del Rovigo Elio De Anna rimesso in corsa in extremis dal Collegio di garanzia del Coni dopo che due gradi di giudizio degli organi federali avevano dichiarato inammissibile la sua candidatura per due firme in più. De Anna ha chiesto ieri al consiglio federale un rinvio dell'assemblea per par condicio, visto che non ci sono stati i tempi per svolgere un minimo di campagna elettorale. Richiesta che con ogni probabilità non verrà accolta. In questo caso De Anna è intenzionato a confermare l'accordo con Vaccari.

