RUGBY

Sette esordienti, fra i più attesi Paolo Garbisi del Benetton Treviso e Federico Mori delle Zebre Parma. Sette giocatori formati nei vivai rugbistici veneti o friulani. Le Zebre vittoriose nel derby dei convocati sul Benetton nonostante i due turni di Pro 14 deludenti: 13 per i trevigiani, 12 più 3 permit player per i federali. Una media di 18,21 presenze a testa che si riduce a 14 togliendo il veterano Leo Ghiraldini (convocato, ma senza squadra) e a 12 conteggiando solo gli uomini del pack.

Sono i numeri dei primi convocati dell'Italia del rugby dopo il lungo lockdown. Sono in tutto 32, in ritiro a Roma in una bolla protetta. Li ha diramati il ct della Nazionale Franco Smith, sotto l'egida dell'altro Franco (Ascione), direttore tecnico della Federugby. Affronteranno sabato a Dublino l'Irlanda e il 31 ottobre a Roma l'Inghilterra nei due match di recupero del Sei Nazioni, sospeso a marzo.

OBIETTIVO SECONDARIO

«L'obiettivo - ha spiegato in conferenza stampa l'assistant coach per i trequarti, Alessandro Troncon - è essere competitivi, continuare il percorso iniziato a febbraio, continuare il processo di creazione di un'identità e, perché no, anche cercare di portare a casa qualche bel risultato». Detta così sembra che i risultati siano l'aspetto secondario per la Nazionale. Invece servirebbero come l'acqua nel deserto dopo il record storico di 25 partite consecutive perse nel Sei Nazioni. Una vittoria sarebbe quanto mai opportuna dopo 5 anni di attesa. Difficile sarà centrarla contro irlandesi e inglesi, in lotta per il successo nel torneo. Per sperare riuscirci la giovane Italia si affida all'incognita di come le nazionali riprenderanno dopo la lunga sosta. Magari le più penalizzate, da infortuni e dal fitto calendario dei loro club saranno proprio le big, rispetto alle outsider come l'Italia.

Per arrivare a 32 convocati Smith ha rispedito dal raduno a Treviso Favretto, Pasquali, Pettinelli (più Ioane non ancora eleggibile per l'azzurro) e a Parma Rizzi, perché giochino nel week-end in Pro 14. Dalle Zebre sono stati richiamati Rimpelli e Palazzani, quest'ultimo perché non si potrà utilizzare probabilmente Varney per la positività al Covid.

Positività riscontrata ieri su 4 giocatori del Petrarca Padova, uno dei quali era in campo nella vittoria di Coppa Italia 53-12 con il Coloro, a sua volta allertato. Sono stati sospesi gli allenamenti. A rischio altri due match di coppa sabato nella 2ª giornata. Dovessero saltare, i forfait salirebbero a 4 su 8 partite. Per la stagione italiana una partenza davvero ad handicap.

I 32 SCELTI DAL CT SMITH

Piloni: Ceccarelli (9 caps), Ferrari (29), Fischetti (3), D. Rimpelli (esordiente), Zilocchi (5).

Tallonatori: Bigi (27), Ghiraldini (104), Lucchesi (e).

Seconde linee: N. Cannone (3), Lazzaroni (6), Sisi (9), Stoian (e).

Terze linee: Mbandà (20), Meyer (4), Negri da Oleggio (25), Polledri (16), Steyn (39),

Mediani di mischia: Braley (8), Palazzani (39), Varney (e), Violi (15).

Mediani d'apertura: Allan (57), Canna (42), P. Garbisi (e).

Centri: Bisegni (16), Morisi (32), Zanon (1).

Ali/Estremi: Bellini (25), Hayward (26), Mori (e), Padovani (23), Trulla (e).

Ivan Malfatto

