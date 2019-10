CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYROSSO E RITIROPER VAHAAMAHINACartellino rosso al Mondiale, poi il ritiro: un altro Bleu segue le tracce di Zinedine Zidane e rinuncia alla nazionale dopo essere stato espulso provocando l'eliminazione della Francia. Sébastien Vahaamahina, fuori domenica contro il Galles per una gomitata, ha annunciato che il suo sfortunato quarto di finale è stata l'ultima apparizione con la maglia della nazionale. Ventotto anni, nato in Nuova Caledonia, 46 volte in nazionale, il seconda linea ha assestato un violento colpo al gallese Aaron Wainwright...