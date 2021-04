Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYROMA Per quanto vi sembrerà strano, ci sono giocatori professionisti che preferiscono rischiare di essere pagati di meno e persino di perdere il contratto piuttosto che vendere la storia della maglia tutta nera con la felce argentea che spicca sul loro petto. Piuttosto che guerreggiare con orgoglio la Haka, la danza Maori, per arricchire qualcuno che non fa parte degli All Blacks, la nazionale più vincente in assoluto da quando l'uomo...