RUGBY

«Quando si tocca il fondo non si può far altro che risalire». Così Il Gazzettino chiudeva il commento al Sei Nazioni 2018 dell'Italia. Il fondo non era stato toccato. Due anni dopo i numeri negativi si aggravano. Nemmeno lo sconvolgimento del Covid sul torneo, per la seconda volta chiuso in autunno come nel 2001 per l'afta epizootica, e sulla preparazione delle squadre ha modificato le cose. Il bilancio azzurro è disastroso. S'intreccia inevitabilmente con il bilancio degli otto anni di gestione della Federazione italiana rugby guidata da Alfredo Gavazzi, che andrà al rinnovo entro marzo. A tale gestione vanno attribuite le maggiori responsabilità del disastro.

L'Italia nel Sei Nazioni 2020 ha portato a casa il decimo Cucchiaio di legno (tutte sconfitte) nelle 21 edizioni in cui ha partecipato. Il quinto consecutivo, non vince una partita dal 2015 (22-19 un Scozia). Il sesto dell'era Gavazzi (nel 2014 l'altro) contro i quattro di quando era presidente della Fir Giancarlo Dondi (2001, 2002, 2005, 2009). Un tracollo evidenziato dal confronto dei risultati nei due periodi storico-federali. Nelle prime 13 edizioni del torneo (era Dondi) la Nazionale vantava l'84,62% di sconfitte: 55 su 65 partite. Nelle successive 8 (era Gavazzi) la percentuale si è impennata al 92,5%: 37 ko su 40 gare.

La conclusione a cui portano questi numeri è lampante. L'Italia ha fatto come i gamberi. È torna indietro. Una volta entrata e consolidatasi nel torneo è regredita rispetto alle rivali, invece di crescere con l'esperienza acquisita. Prima (era Dondi) riusciva a stare a galla. Vinceva una partita ogni tanto. Rivaleggiava per il Cucchiaio di legno con Scozia e Galles. Nell'era Gavazzi è a affondata. Non è più all'altezza.

SOLO DUE KO DI MISURA

Insieme ai dieci Cucchiai di legno lo dimostrano le attuali 27 sconfitte consecutive con tre diversi commissari tecnici. Un record assoluto, e probabilmente ineguagliabile, in 126 edizioni del torneo. Delle 27 sconfitte solo due sono state subite con un margine inferiore ai 7 punti: il bonus difensivo che segna il confine tra la competitività o meno in una gara. Il 23-21 con la Francia del 2016 e il 29-27 con la Scozia del 2018. In tutte le altre il divario è stato da ampio a inaccettabile. Per questo il Daily Mail ha scritto alla vigilia di Italia-Scozia di febbraio: «Gli italiani non stanno giustificando la loro esistenza nel fiore all'occhiello dei test europei (il Sei Nazioni). Devono cominciare a farlo ora». La risposta è stato lo 0-17 di Roma e i due ko di ottobre.

La responsabilità del regresso non è di Franco Smith, il nuovo ct chiamato al capezzale del malato. È del modello di sviluppo del movimento, di cui l'Italia al Sei nazioni è il vertice, voluto dalla politica federale guidata da Gavazzi. Un modello costruito sotto le direttive tecniche del responsabile Franco Ascione. Per questo la sua sintesi è chiamata FederAscione. Un modello di sviluppo che parallelamente, però, ha portato il club da cui proviene Gavazzi (il Calvisano) a vincere 4 degli ultimi 7 scudetti, rispetto ai 3 nei 13 campionati precedenti. Una coincidenza casuale?

Ivan Malfatto

