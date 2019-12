CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYProve generali di Pro 14 per l'Argos Padova? No, salita nell'olimpo delle big di Top 12 per il Mogliano. È l'esito del posticipo della 5ª giornata del campionato di rugby, giocato ieri allo stadio Quaggia, vinto a sorpresa 19-9 dalla formazione trevigiana con due importanti conseguenze in classifica. Il Mogliano aggancia a quota 19 proprio l'ex capolista Petrarca. La FemiCz Rovigo resta l'unica squadra imbattuta del torneo e conquista il primato insieme ad un altro terzetto.TORNEO SPACCATOA meno di un quarto della stagione regolare il...