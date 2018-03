CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY PRO14BENETTON KO A CARDIFFPLAYOFF PIÙ LONTANIIeri sera in Pro14 il Benetton, impegnato nel recupero del 17. turno, è stato sconfitto all'Arms Park dai Cardiff blues per 31-25 (primo tempo 17-13). Intanto nel Sei Nazioni Under 20 ieri a Bari gli azzurrini hanno superato la Scozia 45-31 nell'ultima giornata del torneo.SCI PELLEGRINO ANCORA SUL PODIOAZZURRI KO NEL TEAM EVENT(bt) Sesto podio di CdM per Federico Pellegrino, battuto solo da Klaebo nella sprint tl di Falun (Svezia) per 39 centesimi. Poca gloria per l'Italia nel team event...