Partenza tranquilla per il Petrarca, dura per il Rovigo, durissima per Mogliano. Il Top10 scatterà sabato 31 ottobre, alle 15, in concomitanza con Italia-Inghilterra del 6 Nazioni. Il trevigiani debuttano sul campo del Calvisano, l'ultimo a vincere lo scudetto, che nella scorsa stagione non è stato assegnato a causa del Covid. Alla seconda giornata avrà invece il derby in casa con il Rovigo. I rossoblù iniziano in salita: in casa col Viadana e dopo il derby andranno a Reggio Emilia. Settimana di fuoco dal 5 al 12 dicembre: trasferta a Calvisano e derby col Petrarca al Battaglini. «L'andata sarà molto dura perché giocheremo in trasferta la maggior parte delle partite con le big» commenta il tecnico dei Bersaglieri Umberto Casellato. L'esordio del Petrarca sarà a Piacenza, seguito da due incontri casalinghi con Lazio e Colorno. Le asperità per la squadra di Marcato arriveranno in trasferta alla sesta a Rovigo e all'ottava a Calvisano. Semifinali 8-9 e 15-16 maggio, finale il 29 maggio. Ci sarà tempo fino al 30 giugno per completare la stagione. Nel caso non si riesca (il Covid resta in agguato) il titolo verrà a assegnato solo se saranno state disputate almeno 14 partite (10 per i gironi a 9 squadre, 15 per quelli a 11 e 16 gare per i gironi a 12). Idem per promozioni-retrocessioni. Divisi in parti uguali i premi della scorsa stagione tra i partecipanti al Top12, per la prossima il contributo resterà di 160mila euro. Precampionato di fatto affidato alle prime due giornate di Coppa Italia il 17 e 24 ottobre: il Rovigo farà il suo rodaggio in casa contro Piacenza, i cugini del Petrarca con Colorno e Calvisano, Mogliano contro Viadana e Reggio.

