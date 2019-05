CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYPADOVA Né vincitori, né vinti. Con la Femi Cz Rovigo che ha più di qualche rimpianto. La semifinale di andata, giocata in un Plebiscito al limite del praticabile e sferzato dal primo all'ultimo secondo da pioggia e vento, ha visto i Bersaglieri prevalere per lunghissimi tratti, e un Argos Petrarca, al solito mai domo, acciuffare il pareggio con l'ultima azione. Una meta in mezzo ai pali di Michieletto, che Zini non ha avuto difficoltà a trasformare e a fissare il risultato sul 10-10. Rovigo ha giocato decisamente meglio e la...