Orgogliosa prova del Benetton che a Northampton, nel quinto turno di Champions Cup, è stato battuto 33-20, perdendo negli ultimi 8' la partita e anche il punto di bonus. Dal terreno di gioco il Benetton è uscito a testa altissima, ha tenuto in scacco l'avversario per 72' giocando anche per il successo. Ha risposto punto su punto al Northampton, ha saputo uscir bene dallo shock iniziale che l'ha visto, in 2', prima perdere Duvenage (problema a ginocchio e caviglia) al 4' e poi subire una meta in prima fase al 6' (unico neo difensivo dei primi 40') e ha saputo gestire al meglio l'inferiorità numerica per un giallo a Trussardi al 28' del primo tempo.

UOMO IN MENO

Anzi nei 10' con l'uomo in meno il parziale è stato 7-0 per Treviso, ha saputo con mischia ordinata e touche creare molti grattacapi e con una pressione asfissiante ha costretto gli uomini di Boyd a commettere tanti errori (7 in avanti nei primi 32'). Il Benetton ha affrontato la gara a viso aperto, giocando in modo esemplare per oltre un'ora, con Pettinelli e Barbini che hanno giganteggiato (come si fa a non convocare in azzurro la terza padovana? E Smith lo conosce bene!), ha saputo soffrire nel primo tempo gestendo bene la difesa e infierendo sugli inglesi in modo anche cinico, con un piazzato di Allan dopo una dozzina di minuti e segnando in contropiede.

INTERCETTO

Benvenuti, abile a intercettare palla a metà campo sul pilone Van Wyk, vola in meta dopo una corsa di 50 metri, dando il primo vantaggio a Treviso al 34' del primo tempo, un 10-5 col quale si è chiuso il parziale.

Nella ripresa partita a elastico con cambio di padrone per ben 5 volte: Northampton ha ritrovato il vantaggio al 3' segnando la seconda meta (12-10), ma in breve il Benetton ha messo di nuovo il muso davanti, con una meta da drive di Faiva dopo conquista in touche di Snyman (17-12), ha poi avuto la possibilità di andare oltre il break, ma prima Allan è stato fermato nel momento di calciare per intervento del tmo che ha convinto l'arbitro a girare il calcio per fallo di Faiva, poi lo stesso Allan ha sbagliato un piazzato da posizione favorevole e sul rovesciamento di fronte Northampton ha prodotto un buon movimento che l'ha portato per la terza volta in meta, tornando avanti (19-17), quindi Allan ha castigato un fuorigioco inglese (20-19 per Treviso al 25'). Partita apertissima ma negli ultimi 8' il Benetton ha sbagliato qualche placcaggio, Northampton ha così trovato la quarta meta (26-20) e nel segnare la quinta, a 2' dalla fine, ha tolto il bonus al Benetton.

Ennio Grosso

