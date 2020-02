RUGBY

Non ci sono solo le 25 sconfitte consecutive dell'Italia nel Sei Nazioni a dimostrare il fallimento del governo del rugby degli ultimi vent'anni. Incapace di far crescere il movimento ovale per alimentare una Nazionale competitiva.

Il giorno dopo il ko 17-0 contro la Scozia, è arrivata un'altra prova di quanto la Federazione italiana rugby non sia riuscita a programmare le sue attività a livello internazionale. Un insuccesso passato inosservato, ma non meno grave. Si tratta dell'eliminazione dell'Italia seven maschile nelle Challenge Series. La competizione ideata quest'anno per qualificare otto squadre al torneo di Hong Kong dove si giocheranno il passaggio al circuito delle World Series. Cioè al top, al 1° livello di questa disciplina. Da non considerare più minore, in quanto è diventata olimpica. L'Italia è arriva solo 9ª su 16 squadre. Dimostrando di non essere nemmeno di 2° livello. Appartiene, purtroppo, al terzo mondo. Superata pure Uganda, Cile, Zimbawe. O da Paesi come la Germania, dove il rugby a XV non esiste ad alto livello, ma a VII con un po' di programmazione ottiene risultati.

MA QUALE PROGRAMMAZIONE

Proprio la parola programmazione inchioda i dirigenti alle loro responsabilità. Il Cio ha votato l'ammissione del seven all'Olimpiade di Rio 2016 nell'ottobre 2009. Quando l'allora presidente federale Giancarlo Dondi accoglieva così la notizia, sulle collne di SportParma: «Come Fir da oggi lavoreremo per migliorare in questa particolare specialità del rugby e farci trovare pronti per le Olimpiadi brasiliane». Gli faceva eco l'allora ct Marco De Rossi: «È un giorno importante. Abbiamo già pronto un programma di sviluppo del seven in Italia per raggiungere la qualificazione a Rio».

Sono passati dieci anni da allora. Presidente Fir ora è diventatoAlfredo Gavazzi e ct Andy Vilk. Ma di quel programma non c'è traccia. Nonostante i milioni di euro arrivati dal Sei Nazioni (a differenza di Germania e Uganda) e l'interessa del Coni di avere la Nazionale all'Olimpiade. Non solo si sono falliti gli appuntamenti con Rio 2016 (c'era la Spagna, altra realtà minore nel XV) e Tokio 2020. Ma con l'eliminazione dal Challenge si è fatto un ulteriore passo indietro.

D'altronde se l'Accademia del seven che doveva nascere alle Fiamme Oro è rimasta una favola, se la Nazionale è fatta da volonterosi rugbisti di Top 12 pagati qualche decina di euro di diaria e se non esiste un campionato seven nel nostro Paese, i risultati non possono che essere questi. Alla faccia dei dieci anni di tempo che c'erano per programmare.

Ivan Malfatto

RISULTATI DEL CHALLENGE

Vina del Mar: Uganda-Italia 24-14, Germania-Italia 24-17, Italia-Paraguay 45-15. Classifica girone: Germania 9, Uganda 7, Italia 5, Paraguay 3. Eliminazione diretta 9°-16° posto: Italia-Colombia 47-19, Urugyay-Italia 29-0. Italia 11° posto.

Montevideo: Zimbabwe-Italia 12-35, Giappone-Italia 26-12, Italia-Paraguay 47-19. Classifica girone: Giappone 9, Italia 7, Zimbabwe 5, Paraguay 3. Eliminazione diretta 1°-8° posto: Hong Kong-Italia 17-14, Tonga-Italia 15-26, Germania-Italia 19-10. Italia 6° posto.

Classifica Challenge: 1) Giappone, 2) Hong Kong, 3) Germania, 4) Cile, 5) Uruguay, 6) Tonga, 7) Uganda, 8) Zimbabwe, 9) Italia.

