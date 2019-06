CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYNon ci sarebbe stato il clima delle migliori occasioni, ma un'atmosfera tesa mercoledì alla club house del Rugby Monselice, dove i genitori delle formazioni under 12 e 14, e uno sparuto gruppo di under 16, hanno richiesto una riunione per capire cosa stia succedendo in merito all'accordo triennale con la Monti Junior Rovigo. Una riunione richiesta dai genitori stessi, che non sarebbe stata vista di buon grado dalla dirigenza.Alla riunione, presenti il presidente Giuliano Brunazzo e il responsabile tecnico Matteo Ballo, il primo colpo di...