Niccolò Cannone è il cucciolo dell'Italia del rugby che debutta nel Sei Nazioni oggi alle 15,15 a Cardiff contro il Galles. Nato a Firenze, è il giocatore più giovane fra i 31 selezionati: compirà 22 anni il 17 maggio. È l'unico a militare in Top 12 con l'Argos Petrarca Padova, ma ci ha giocato solo una partita (più la finale di Coppa Italia), rispetto alla 11 col Benetton Treviso in Pro 14 e Champions (551' totali) in qualità di permit player. È l'unico esordiente nel XV, l'altro in panchina è il pilone Danilo Fischietti, stessa classe 1998, nato il 26 gennaio.

Cannone però è cucciolo di 115 chili per 1,96 di potenza, come evoca il suo cognome e vuole il ruolo di seconda linea. Una promessa, insieme al fratello Lorenzo ieri impegnato con l'Italia under 20, dalle potenzialità tutte da esplorare. In lui il ct a interim Franco Smith spera di trovare uno dei mattoni sui quali edificare la nuova Italia. Quella del dopo Parisse, che dovrà interrompere la serie di 22 sconfitte consecutive e 5 anni senza vittorie nel torneo. Lo facesse già oggi contro i campioni del torneo sarebbe un'impresa.

L'obiettivo della nuova Italia?

«Vogliamo essere - risponde con l'ardore dei vent'anni Cannone - l'Italia più fisica, veloce e bella da vedere degli ultimi anni».

È su questo che avete lavorato?

«Sì, velocità e ritmo. Spero sia il nostro punto di forza. Vedremo già oggi se funzionerà».

Dura nella tana del Galles.

«Anche i gallesi hanno cambiato allenatore (Wayne Pivac, ndr) e modo di giocare, come noi. Ci saranno tante novità anche per loro, perciò abbiamo avuto poco materiale per studiarli. L'importare sarà fare il nostro. Cercare di avere sempre palle veloci per sorprenderli».

Prima però bisogna conquistarli i palloni. Non la preoccupa la scarsa esperienza di 5 giocatori su 9 nelle prime due linee della mischia?

«No, abbiamo fatto tutti minutaggio in Pro 14. Il Sei Nazioni comporta un ulteriore salto di livello, ma sapremo adattarci».

Il pack azzurro non brilla da tempo, come vi ha preparato Giampiero De Carli per invertire il trend?

«Con il lavoro e lo studio dei rivali. Non ci sono trucchi o magie, solo così si può diventare competitivi».

E le touche?

«Tutti noi saltatori siamo preparati a chiamarle, a seconda di chi gioca ne verrà scelto uno. In questo e altro cerco di approfondire aspetti tecnici e rubare più segreti possibili ad Ale Zanni, Ad esempio nella lettura dl gioco: lui sa sempre cosa succederà l'azione dopo, io devo impararlo».

È la sua chioccia nel gruppo?

«È il mio punto di riferimento vista l'esperienza e il ruolo, quello con cui mi confronto sempre. Sarà un onore e una garanzia giocare al suo fianco».

Perché l'Italia da vince da 22 partite nel torneo? È così scarsa?

«Perché il livello delle rivali è altissimo, sono le migliori squadre del mondo. Chi è più preparato vince, non ci sono altri motivi».

Il suo compagno Jake Polledri ha risposto: non è scarsa, ma non ha la profondità degli altri.

«Sì e qui entra in ballo il movimento, la quantità di giocatori da cui pescare. Gli altri Paesi ce l'hanno, l'Italia non ha ancora un movimento così evoluto».

Lo strumento dei permit player, lei lo è da due stagioni dal Petrarca al Treviso, può servire in tal senso?

«A me ha aiutato molto. È importante mettersi alla prova con una squadra come il Benetton. È dura fare ogni settimana la spola Padova-Treviso, ma a me non è pesato. Lo rifarei».

Sarebbero utili anche in permit a scendere, dal Pro 14 al Top 12, in Italia non ammessi?

«Sarebbero positivi. Un giocatore per crescere, o recuperare, ha bisogno di minutaggio. Se verrà fatta l'innovazione ben venga».

È vero che ha perso 10 chili nell'esperienza di permit?

«Sì, prima ero 125-6. Lo impongono il ritmo del Pro 14 e la dinamicità del rugby moderno. Più sali di livello più non puoi permetterti di essere lento o senza fiato per il campo».

I suoi rivali di Rovigo, dopo averla battuta con il Petrarca nel derby in mezzo al fango di Coppa Italia, dicono che però così ha perso il punch negli avanzamenti, cosa risponde?

«Nulla, spero di rispondere in campo».

A proposito di Petrarca: lei oggi giocherà davanti ai 70.000 del Millennium, i suoi compagni ai 1.000 della Guizza di nuovo con Rovigo.

«Per me questo week-end ci sono due partite non una, con il cuore sarò alla Guizza. Non è un bel momento per il Petrarca, sto sentendo la partita anch'io a Cardiff».

Due realtà che stridono?

«C'è grande differenza, ma l'importante è essere bravi a riadattarsi alla nuova dimensione».

Cosa penserà quando uscirà dal tunnel del Millennium, e non dallo spogliatoio della Guizza, per fare il suo debutto?

«Che sto realizzando il sogno di qualsiasi ragazzo che gioca a rugby. Indossare la maglia della Nazionale in uno stadio e contro un avversario del genere».

