RUGBYNella prima amichevole in preparazione al Mondiale giapponese, l'Italia ha tenuto un tempo contro l'Irlanda. Partita che ha segnato il rientro in campo di Matteo Minozzi dopo quasi un anno di assenza, ma che ha visto fermarsi, durante la fase di riscaldamento, Marco Zanon. Un problema muscolare ha negato al giocatore del Benetton di scendere in campo e proprio Minozzi ha preso il suo posto dall'avvio. L'Italia ha fatto vedere le cose migliori nel primo quarto di gara, passando due volte in vantaggio, al 13' con una meta di Mbandà, il...