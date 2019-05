CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYMONDIALI SENZAARBITRI ITALIANITra i 12 arbitri, 7 assistenti e 4 television match officers che dirigeranno le gare della Coppa del mondo di rugby in Giappone non ci sarà nessun italiano. Un passo indietro del movimento arbitrale e rugbistico, nel 2015 c'era come assistente Marius Mitrea (ora escluso pare anche dalla fasi finali del Pro 14) e in passato erano andati al Mondiale Cadamuro, Giacomel, Damasco e De Santis. Tra i 23 selezionati «per merito e forma e dopo un comprensibile processo» scrive World Rugby, ci sono fischietti di 9...