RUGBY Mete, velocità e fantasia. Con le sue accelerazioni imprevedibili

RUGBYMete, velocità e fantasia. Con le sue accelerazioni imprevedibili Matteo Minozzi ha conquistato il titolo di miglior giocatore del 2018 nel referendum del Gazzettino tra gli allenatori. L'estremo padovano assapora la vittoria in una delle rare pause della sue giornate di forzato della palestra e della fisioterapia dedicate a rimettere in sesto il ginocchio destro sfasciato il 31 agosto nella prima partita del Pro14. «Questo riconoscimento mi rende felice e mi dà morale in un momento difficile - dice il folletto delle Zebre -. Sono più...